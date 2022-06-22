Строительные работы на Восточном обходе идут высокими темпами - движение на первом участке трассы откроется уже в этом году

Движение по путепроводу Восточного обхода на пересечении с региональной автодорогой К19-р откроют в этом году. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провели выездное совещание на площадке строительства важной для развития транспортного каркаса региона автодороги.

«Дорожная сеть Новосибирской область имеет очень важную особенность – это связующее звено для всей сети федеральных автодорог: через Новосибирскую область идет связь между дорогами Центральной России и Дальневосточным регионом. Естественно, спрос на это направление растет, объекты, подобные Восточному обходу, способствуют тому, чтобы комфортностью, заданной пропускной способностью и уровнем безопасности дорожного движения обеспечивать связь между автодорогами, которые разводят потоки в разные направления», – отметил Роман Новиков.

Такие автодороги, играющие важную транзитную роль в масштабе страны, безусловно, важны и для региона. Развитие этого направления находится в центре внимания правительства Новосибирской области.

«Если говорить о региональной значимости, то любой обход крупного города решает вопросы комфорта, экологии, экономии времени и в итоге – средств. Объект долгожданный для новосибирцев. Важно обеспечить стабильное финансирование, чтобы завершить работы на всех участках, где они были начаты предыдущим подрядчиком: были выполнены насыпи – на всем протяжении от Гусинобродского шоссе до Кольцова, частично построены искусственные сооружения, их нужно было сохранить и довести до завершения. Спасибо Росавтодору, Заместителю Председателя Правительства Марату Хуснуллину: на этот год выделено дополнительно еще 2,8 млрд рублей. Это залог того, что цель будет достигнута. Все зависит от подрядчика. Мы уже привыкли, что «Новосибирскавтодор» умеет делать свою работу не только качественно, но и с опережением сроков», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

По данным строителей уже в этом году планируется открытие рабочего движения по этой развязке (пересечение ВО с К19-р – Прим.), и по развязке село Новолуговое. Дорога четыре полосы, с развязками в разных уровнях. Строительная готовность достаточно высокая.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, работы на Восточном обходе должны быть завершены через пять лет, но сроки сдачи объекта в эксплуатацию могут быть сокращены при соответствующем финансировании.

Сейчас работы на Восточном обходе ведутся на 10-километровом участке I этапа.

Отметим, что 22 июня, в рамках открывшегося в регионе IX Международного Сибирского транспортного форума, глава Новосибирской области принял участие в работе конференции «Год качества в дорожной отрасли: передовые решения и новейшие технологии в области дорожного строительства».

Напомним, строительство I этапа Восточного обхода Новосибирска (км 14-34) ведется с 2014 года. Необходимость строительства Восточного обхода Новосибирска вызвана высокой интенсивностью движения на участках Р-256 «Чуйский тракт»: на подъездах к Новосибирску этот показатель достигает 60 тысяч автомобилей в сутки. Современная 4-полосная объездная дорога I технической категории с цементобетонным покрытием обеспечит выход с Р-256 «Чуйский тракт» на Северный обход Новосибирска, а вместе с этим – на Р-255 «Сибирь» и Р-254 «Иртыш». Это позволит разгрузить участки на подъезде к областному центру и вывести транзитный транспорт с городских дорог. На протяжении последнего года, с тех пор, как к работам приступила новая подрядная организация, строительство ведется в соответствии с графиком.