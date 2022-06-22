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Происшествия Свердловская область В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Брянскому подростку грозит 8 лет тюрьмы за "минирование" свердловских ТРЦ

Брянские следователи завершили работу по уголовному делу 16-летнего жителя поселка Клетня. Юношу обвиняют в ложных сообщениях о минировании торгово-развлекательных центров и учебных заведений в различных регионах России.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Брянской области, осенью 2020 года подросток, используя свой мобильный телефон с доступом в интернет, почтовым приложением и сервисом анонимизации личности, отправил 32 электронных письма на адреса органов ФСБ и МВД. В них парень сообщал о якобы минировании ТРЦ и учебных учреждений. Ни в одном случае сигналы не подтвердились, при этом для проверок были задействованы огромные ресурсы оперативных служб.

Как показало расследование, подросток рассылал свои анонимки в заведения Свердловской области. Также от него пострадали учреждения в Оренбургской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Саратовской, Тамбовской областях, Ставропольском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ по Брянской области. А следователи СКР сумели добыть доказательства причастности подростка к нему.

Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд. По закону парню грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщало Накануне.RU, зимой этого года в Екатеринбурге задержали 14-летнего ученика гимназии, который занимался лжеминированием городских школ и торговых центров. В ФСБ установили, что у него был опытный "куратор" из-за рубежа.

Теги: подросток, минирование, дело, ТРЦ



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