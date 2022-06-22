22 Июня 2022
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Политика За рубежом
Посольство США в Москве (2014) | http://masterotvetov.com

Захарова надеется, что после смены адреса посольства США в Москве Америка признает ДНР и ЛНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что США после получения посольством страны в Москве нового адреса теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса.
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"Потенциал там отличный, промышленный, про кадры вообще не говорю", - цитирует её РИА Новости.

Напомним, территория без названия, примыкающая к зданию посольства США в Москве официально получила название "Площадь Донецкой народной республики". Соответствующее постановление правительства города подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Теги: Мария Захарова, ДНР, ЛНР, признание



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