Мы часто и, кажется, с удовольствием вносим ужесточения наказаний – Крашенинников

Госдума сегодня в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказаний за пытки. Он был инициирован и рассмотрен после волны публикаций о пытках, издевательствах и изнасилованиях, ставших системным явлением в некоторых российских колониях.

Первый зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Ирина Панькина отметила, что проблема комплексная, и принимаемый законопроект – только первый шаг к ее решению.

Представитель КПРФ Алексей Куринный отметил, что формулировки нового текста статей УК могут быть неоднозначно трактованы или вообще не предусматривают некоторых вариантов. "У нас получается, что пытать может только должностное лицо. А если бандит пытает горячим утюгом своего должника? Это не пытка? Почти все мы сегодня отдаем на откуп правоприменению", - отметил депутат.

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству, "единоросс" Павел Крашенинников прокомментировал принятие законопроекта, обратившись к коллегам:

"Мы с вами достаточно часто и, как кажется, с удовольствием вносим ужесточения за нарушения. И мы уже даже слышим голоса о возвращении смертной казни. Кажется, еще чуть-чуть и мы победим преступность. Как будто мы не проходили это уже все, как будто это не про нас. Раньше пытки тоже были, но они были направлены на то, чтобы выбить показания, раскрыть преступления. Сейчас, чего греха таить, это часто используется для давления на бизнес. Вскрытые факты пыток оказали огромное влияние на общественное мнение".