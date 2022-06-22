22 Июня 2022
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Общество Челябинская область
Автобус №57, общественный транспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

Для Челябинска закупят 81 автобус по программе льготного лизинга

Для Челябинска в 2022 – 2024 годах закупят 81 автобус большого класса на газомоторном топливе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Челябинская область вошла в пятерку лидеров в рейтинге заявок на участие в приобретении транспорта по льготному лизингу в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта". Так, 55% от средней стоимости транспортного средства оплачивается перевозчиком, а 45% компенсируется из средств федерального бюджета.

Новые автобусы должны работать на магистральных маршрутах по регулируемому тарифу. В этом году будет приобретено 16 автобусов, в следующем году – 15. В 2024 году в Челябинск поступит 50 автобусов.

Теги: автобус, общественный транспорт,



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