Приоритет России - предотвращение ядерного конфликта, - МИД РФ

Безусловным приоритетом российской дипломатии является предотвращение прямого конфликта между ядерными державами.

"С учётом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу", - цитирует ТАСС заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сделанное на заседании международного клуба "Триалог".

Ранее он сообщил, что Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве.