В УрФО вдвое сократили объем незаконных рубок леса благодаря космоснимкам

За пять месяцев 2022 года объем незаконной рубки леса в УрФО сократилось вдвое. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента лесного хозяйства по УрФО, за текущий год выявлено 15 тыс. кубометров незаконно срубленной древесины, в прошлом году показатель за аналогичный период демонстрировал 29,2 тыс. кубометров. Отслеживать, а следовательно и предотвращать нарушения, стало возможно благодаря дистанционному мониторингу и космоснимкам.

"Существует несколько инструментов борьбы с "черными лесорубами": это традиционные патрулирования, совместные рейды с представителями правопорядка, отработка обращений граждан, которые заметили подозрительную технику в лесу. Одним из самых действенных способов является дистанционный мониторинг - систематическое или непрерывное отслеживание состояния лесов на основе аналитического дешифрования материалов аэрокосмосъемки. С его помощью выявляется до 20-30% незаконных рубок в УрФО, а в Свердловской области – до 50%", - поясняет департамента Олег Сандаков.

Благодаря дистанционному мониторингу с 2020 по 2021 год также на 30% снизилась территория незаконных рубок. На космоснимках эксперты отслеживают все изменения в лесах, что весьма актуально для труднодоступных районов. В случае выявления нарушений или их признаков, соответствующее сообщение поступает в органы государственной власти субъектов РФ и уполномоченным в области лесных отношений. Если же местное лесное хозяйство не согласно с замечаниями, на место выезжают представители окружного департамента лесного хозяйства и филиала Рослесинфорга, где проводят необходимые замеры.

Мониторинг показал, что с 2020 года, когда количество случаев нарушений превышало 160, снизилось в 2021 году до 122, а поврежденная площадь с 243,6 га до 166,8 га. Всего, благодаря космоснимкам, с 2013 года удалось зафиксировать 696 случаев незаконной рубки объемом 251 895 кубометра древесины.

В этом году система дистанционного мониторинга в Уральском федеральном округе охватывает 30,5 млн га и проводится в пяти регионах – Курганской, Свердловской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.