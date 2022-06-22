Страховщикам разрешат повысить стоимость ОСАГО на 26% из-за подорожавших запчастей

Центральный банк России согласовал расширение тарифных коридоров ОСАГО на 26% вверх и вниз для большинства категорий автовладельцев. Хотя регулятор дает возможность и снижать цены, большинство автомобилистов уверены – теперь тарифы вырастут на четверть.

В ЦБ объясняют изменение тарифов ростом стоимости запчастей (который, соответственно, происходит на фоне санкций, введенных после начала военной спецоперации РФ на Украине).

"Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 руб. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны", - сообщили в пресс-службе ЦБ.

Общественное обсуждение проекта указания по новым тарифам продлится до 28 июня.

"Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей. Самые "бьющиеся" при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков. Исходя из этих справочников рассчитывается размер страхового возмещения по ОСАГО", - уточнил регулятор.