22 Июня 2022
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Экономика В России
Рабочие завода &quot;Уральские локомотивы&quot;, медицинская маска, медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Число россиян, вставших на учет в службу занятости, приближается к 700 тысячам – Минтруд

Еще в апреле текущего года уровень безработицы в России составлял 4% или 3 млн граждан. "Это рекордно низкий уровень для РФ", - сообщил глава Минтруда Антон Котяков, выступая в Совете Федерации.

Но в начале июня ситуация на рынке труда начала усложняться. Котяков сообщил, что растет число граждан, встающих на учет по безработице в службу занятости.

"Общее количество граждан, состоящих на учете в службе занятости, приближается к 700 тыс.", - сообщил Котяков.

Теги: безработица, служба занятости, минтруд



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