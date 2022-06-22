Число россиян, вставших на учет в службу занятости, приближается к 700 тысячам – Минтруд

Еще в апреле текущего года уровень безработицы в России составлял 4% или 3 млн граждан. "Это рекордно низкий уровень для РФ", - сообщил глава Минтруда Антон Котяков, выступая в Совете Федерации.

Но в начале июня ситуация на рынке труда начала усложняться. Котяков сообщил, что растет число граждан, встающих на учет по безработице в службу занятости.

"Общее количество граждан, состоящих на учете в службе занятости, приближается к 700 тыс.", - сообщил Котяков.