ЦИК назвала регионы, где сентябрьские выборы пройдут в два и три дня

Центральная избирательная комиссия России объявила сроки проведения голосования на сентябрьских выборах в регионах РФ. Во многих субъектах будут выбирать губернаторов, заксобрания, пройдут довыборы и т.д.

Хоть пандемия и закончилась, ЦИК разрешила регионам самостоятельно определять продолжительность голосования. И некоторые этим воспользовались. Так, в Кировской и Томской областях голосование пройдет в два дня (10-11 сентября). В Карелии, Удмуртии, Владимирской, Калининградской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Ярославской областях - в три дня (9-11 сентября).

В Бурятии, Марий Эл и Свердловской области губернаторов постараются выбрать за один день (11 сентября) – здесь смысл словосочетания Единый день голосования не исказится.