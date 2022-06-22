22 Июня 2022
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Политика Свердловская область В России
Выборы в Ноябрьске (2022) | Фото: Накануне.RU

ЦИК назвала регионы, где сентябрьские выборы пройдут в два и три дня

Центральная избирательная комиссия России объявила сроки проведения голосования на сентябрьских выборах в регионах РФ. Во многих субъектах будут выбирать губернаторов, заксобрания, пройдут довыборы и т.д.

Хоть пандемия и закончилась, ЦИК разрешила регионам самостоятельно определять продолжительность голосования. И некоторые этим воспользовались. Так, в Кировской и Томской областях голосование пройдет в два дня (10-11 сентября). В Карелии, Удмуртии, Владимирской, Калининградской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Ярославской областях - в три дня (9-11 сентября).

В Бурятии, Марий Эл и Свердловской области губернаторов постараются выбрать за один день (11 сентября) – здесь смысл словосочетания Единый день голосования не исказится.

Теги: выборы, единый день голосования, цик



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