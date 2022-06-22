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Происшествия Свердловская область
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

Свердловских полицейских наградят за спасение тонущего ребенка

На Среднем Урале сотрудники патрульно-постовой службы спасли тонущего 11-летнего мальчика.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пеший наряд патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД "Камышловский" в составе младших сержантов Михаила Зарецкого, Валентины Флягиной, Элины Суботей и сержанта Юрия Легостаева выполнял задачу по проверке вверенной территории. Обходя береговую зону реки Пышма на улице Кирова, полицейские обнаружили четверых подростков в воде. Трое из них находились в относительной близости от берега, а четвертый – в 10 метрах от него. Мальчик отчаянно размахивал руками, пытаясь справиться с быстрым течением, периодически то уходил под воду, то вновь появлялся на поверхности.

Без промедлений младший сержант Зарецкий разделся и бросился в воду. Подплыв к мальчику, он успел вовремя подхватить его за талию и вытянуть на поверхность. Вместе с ребенком полицейский благополучно добрался до берега, где младший сержант Флягина помогла привести мальчика в чувства. Дополнительная помощь врачей ему не потребовалась.

"Спасенным оказался местный житель по имени Никита 2010 года рождения. Сотрудники ППСП связались с его матерью и попросили подъехать в территориальный ОВД. Всю компанию подростков на патрульном автомобиле доставили в отдел полиции, где передали инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних. Сюда же прибыли законные представители всех участников происшествия, с которыми стражи порядка провели профилактическую беседу. В ОВД расплакавшаяся женщина горячо поблагодарила стражей порядка за спасение ее единственного ребенка", - отметил полковник Горелых.

В этой связи руководством МО МВД "Камышловский" в адрес главного управления МВД по Свердловской области направлено ходатайство о поощрении отличившихся сотрудников.

Теги: полиция, ребенок, спасение, МВД



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