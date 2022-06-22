В Челябинске объявили повторный аукцион на реконструкцию очистных сооружений канализации за 1,5 млрд рублей

В Челябинске объявили повторный аукцион на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации города. Начальная цена контракта – 1,5 млрд рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 30 июня. Итоги подведут 4 июля.

Подрядчик должен приступить к работам с 18 июля. Планируется завершить реконструкцию объекта до конца мая 2024 года.

Напомним, на первый аукцион не поступило ни одной заявки. Торги были признаны несостоявшимися.

Челябинская область получит заем в размере 1,2 млрд рублей для обновления основных фондов очистных сооружений. Такое решение было принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. В начале февраля губернатор Алексей Текслер представил проект реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации областного центра. В городе очистные были построены в 1957 году, а последние работы по модернизации объекта проводились в 1984 году. На реализацию проекта реконструкции очистных сооружений ФНБ выделил 1 млрд 150 млн рублей, еще 286 млн будет направлено из областного бюджета и средств МУП ПОВВ.

Реконструкция затрагивает все блоки очистки сточных вод и сооружения по обработке осадка, что позволит обеспечить соблюдение самых жестких из существующих в Российской Федерации показателей качества воды (высшей категории рыбохозяйственного значения). Кроме того, внедрение технологии обезвоживания осадка приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ, минимизирует проблему образования отходов от очистки сточных вод.