ЦИК передала мандат депутата Госдумы Валерия Рашкина Анастасии Удальцовой

Центральная избирательная комиссия России передала мандат депутата Госдумы, принадлежавший Валерию Рашкину, коммунистке Анастасии Удальцовой.

Выдвиженка от КПРФ на последних думских выборах Анастасия Удальцова, проигравшая в своем одномандатном округе "единоросске" Светлане Разворотневой, могла не получить мандат депутата Госдумы, ставший вакантным после "изгнания" Валерия Рашкина. Центризбирком даже приостанавливал процедуру передачу ей мандата. Загвоздка была с гражданством Удальцовой: она подала документы на российское гражданство только в 2004 году, до этого была гражданкой Украины, переехала в Москву в 1998 году. В итоге препятствий для получения мандата депутата в этом ЦИК не усмотрела.