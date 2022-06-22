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Общество Свердловская область
Магазин в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге закрываются магазины "Елисей"

В Екатеринбурге закрылись почти все продуктовые магазины сети "Елисей". Об этом Накануне.RU рассказал владелец сети Александр Оглоблин.

По его словам, соперничать с федеральными сетями стало тяжело еще два года назад, из-за чего часть продуктовых "Елисей" передала свои площади "Пятерочке". Затем еще одна часть перешла "Монетке", из-за чего в уральской столице осталось всего два магазина франшизы - на Шейнкмана, 7 и Юмашева, 5.

"Мы решили закрыть небольшие магазины, по крайней мере, большую их часть, по причине того, что конкуренция с федеральными сетями почти для всех региональных стала невозможной. Конкуренция стана невозможной, по причине того, что у федеральных сетей значительно "интересней" закупочные цены. Одно дело, когда у "Пятерочки" 20 тыс. магазинов и другое, когда у "Елисея" - 20. Зачастую их закупочные цены такие, что они уже могли торговать по тем ценам, по которым мы только закупались", - пояснил Оглоблин.

При этом он добавил, что личная продукция "Елисея", за которую сеть и ценят екатеринбуржцы, никуда не денется. Решение остановиться на гастрономах позволило нарастить долю собственного производства. Да и переезжать сеть никуда не собирается - продавать готовую продукцию и уникальные товары от франшизы магазины продолжат на тех же точках.

Напомним, что в 2019 году в Екатеринбурге насчитывалось 22 магазина "Елисей".

Ранее бизнесмен заявил, что поставщики завалили торговую сеть "Елисей" и "Елисейский" уведомлениями о повышении цен на товары. Фото с десятками листов документов Оглоблин опубликовал у себя в социальных сетях. После этого свердловское УФАС России выдало предостережение управляющему сети.

Теги: Елисей, магазин, закрытие



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Ранее 11.03.2022 14:35 Мск Свердловское УФАС предостерегло управляющего сети "Елисей" от заявлений о росте цен
Ранее 11.03.2022 09:50 Мск Владелец магазинов "Елисей" заявил о повышении цен на товары


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