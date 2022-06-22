"Ходят в гости к ФСБ". Свердловский Главк полиции вновь оккупировали утки

На плацу свердловского Главка МВД начались необычные строевые тренировки, которые зачастую проходят по нескольку раз в день. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь региональной полиции Валерий Горелых, необычность их заключается в том, что чеканит шаг по асфальту не личный состав ГУ МВД, а небольшой отряд новорожденных утят.

В мае этого года полковник Горелых уже рассказывал, что во внутренний двор силового ведомства прилетела утка. Продолжительное время птица внимательно изучала подведомственную территорию, с удовольствием принимая различные угощения-вкусняшки от стражей порядка. Затем она также неожиданно, как и появилась, исчезла из поля зрения, но затем вернулась со своим кавалером.

"Самочку мы тогда назвали Сеньоритой, а ее спутника жизни – Сыщиком. Однако лужа, образовавшаяся после дождя, где пара отдыхала, вскоре высохла, и птицы улетели. Все решили, что их традиционное бытие без водоема не представляется возможным. Как выяснилось чуть позже, подобная точка зрения не совсем верная. Каково же было наше удивление, когда спустя месяц мы вновь увидели на плацу ту самую красавицу, только теперь уже в окружении четырех не менее симпатичных и пушистых птенцов. Сколько среди них девочек, а сколько мальчиков, сказать не могу. Мама-утка по понятным причинам пока близко к своему семейству не подпускает. Все малыши, судя по поведению, шустрики, послушные и очень любопытные. Проявляют явный интерес к покорению соседних территорий. Часто наведываются в гости во двор рядом расположенного здания ФСБ. Настоящие сыщики в шутку говорят, что подрастают будущие контрразведчики", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, теперь представители МВД думают, как уберечь молодую семью пернатых от возможных неприятностей. Утята порой укрываются под машинами, могут резко выбежать и угодить под колеса. Также их способны утащить вороны, крысы или другие хищники.

"Чтобы не допустить подобного ЧП, начальник Главка генерал-лейтенант Александр Мешков дал поручение срочно найти орнитологов или иных специалистов, способных без потерь и травм переселить маму-утку и ее птенцов в более безопасное место, может быть, на ближайший пруд к их сородичам. Что касается судьбы главы утиного семейства, то этот вопрос на данный момент остается открытым", - отметил Валерий Горелых.

Представитель МВД пообещал рассказать, чем в итоге закончится эта любопытная история.