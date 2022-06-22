Количество активных пользователей Telegram выросло до 700 млн в месяц

Количество активных пользователей Telegram превысило 700 млн в месяц, сообщает пресс-служба мессенджера.

Этих результатов удалось достичь исключительно благодаря личным рекомендациям: Telegram никогда не размещал платную рекламу своих приложений, уточнили там. В мессенджере рассказали о деталях введения Premium-подписки. Например, после оформления подписки Telegram Premium практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. О перспективах новой подписки высказался основатель Telegram Павел Дуров.

"Прелесть Telegram Premium – в том, что если всего 2,5-3% наших пользователей подпишутся на неё, Telegram покроет свои расходы, поддерживаемые исключительно его пользователями. Это ознаменует новую, ориентированную на пользователя эру в истории социальных сетей", – написал Дуров в своём Telegram-канале.