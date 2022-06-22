Алиханов сказал, когда грузы будут доставлять в порт

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался о количестве времени, которое необходимо для переориентирования санкционных грузов на морской транспорт.

"Нам нужно будет какое-то время, может быть, несколько недель для того, чтобы несанкционные грузы с паромов переориентировать на ж/д, санкционные переориентировать на морской вид транспорта. Это такая работа оперативная, мы ее сейчас ведём", - цитирует Алиханова РИА Новости.

Ранее власти Калининградской области опубликовали перечень товаров, запрещенных для перевозки ж/д транспортом через Литву. Среди прочего в него попали продукты из чугуна и стали, установки для сжижения газа, реактивное топливо, сигары, парфюмерия, бытовая техника дороже €750, икра, этиловый спирт, удобрения и дерево. Пока регион готовится к изменению транспортной схемы и перевозке всех этих товаров морем, в Москве в МИД вызвали представителя Евросоюза – именно санкции ЕС не позволяют Литве пропускать перечисленные товары из "материковой" части России в Калининград.