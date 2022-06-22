Минпросвещения не успеет к новому учебному году убрать из школ "неправильные" учебники истории - сенатор

Сенаторы собираются серьезно взяться за Минпросвещения России, которое до сих пор не обеспечило наличие в школах только правильных учебников истории, не искажающих исторические факты.

Сенатор Юрий Валяев сегодня на заседании Совфеда отметил, что "существуют серьезные изъяны в изучении отечественного военно-исторического наследия". "Минпросвещения до сих пор не исключило из образовательного процесса учебников с искажением исторических событий", - отметил член СФ. Он выразил опасения по поводу того, что к новому учебному году "неправильные" учебники не будут изъяты из школ.

Спикер палаты Валентина Матвиенко согласилась и указала на то, что у Минпросвещения "слова расходятся с делом". "Ну сколько можно? Минпросвещения должно этим заняться", - отметила Матвиенко. Она призвала сенаторов не отставать от министерства, пока оно не выполнит обещанное.