22 Июня 2022
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Валентина Матвиенко, &quot;Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Использование английских слов в русском языке проверят на соответствие закону

Совет Федерации обеспокоен засилием иностранных, особенно английских слов в русском языке. На это посетовал сенатор от Крыма Сергей Цеков, который рассказывал о днях русского языка, недавно прошедших на полуострове.

"Иностранщина, особенно англицизмы унижают российский язык. Надо изучить наличие иностранных слов в русском языке на предмет соответствия закону", - заявил Цеков.

Стоит отметить, что Цеков при этом несколько раз неправильно поставил ударение в глаголе "проведены" (говорил с ударением на второй слог).

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась с возмущением коллеги и поручила комитету по образованию организовать проверку. При этом она попыталась зачитать сатирический стишок, в котором употребляются различные англицизмы, но с трудом справилась с такой намеренной концентрацией незнакомых слов.

Теги: англицизмы, русский язык, правила русского языка, сенаторы, совет федерации



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