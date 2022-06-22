Использование английских слов в русском языке проверят на соответствие закону

Совет Федерации обеспокоен засилием иностранных, особенно английских слов в русском языке. На это посетовал сенатор от Крыма Сергей Цеков, который рассказывал о днях русского языка, недавно прошедших на полуострове.

"Иностранщина, особенно англицизмы унижают российский язык. Надо изучить наличие иностранных слов в русском языке на предмет соответствия закону", - заявил Цеков.

Стоит отметить, что Цеков при этом несколько раз неправильно поставил ударение в глаголе "проведены" (говорил с ударением на второй слог).

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась с возмущением коллеги и поручила комитету по образованию организовать проверку. При этом она попыталась зачитать сатирический стишок, в котором употребляются различные англицизмы, но с трудом справилась с такой намеренной концентрацией незнакомых слов.