В Сети появилось видео предположительного удара беспилотника по НПЗ в Ростовской области

Телеграм-канал Baza опубликовал видео предположительного удара по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области.

Судя по кадрам, удар был нанесен с помощью беспилотника. Пострадавших нет.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре на площади 50 "квадратов" на заводе. Угрозы распространения нет, сейчас пожар пытаются потушить.

По данным Baza, пожар начался около 9 утра на установке по переработке нефти. Его точная причина официально пока не называется.