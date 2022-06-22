22 Июня 2022
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Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области (2022) | Фото: telegram-канал BAZA / t.me/bazabazon

В Сети появилось видео предположительного удара беспилотника по НПЗ в Ростовской области

Телеграм-канал Baza опубликовал видео предположительного удара по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области.

Судя по кадрам, удар был нанесен с помощью беспилотника. Пострадавших нет.

Ранее в МЧС сообщили о пожаре на площади 50 "квадратов" на заводе. Угрозы распространения нет, сейчас пожар пытаются потушить.

По данным Baza, пожар начался около 9 утра на установке по переработке нефти. Его точная причина официально пока не называется.

Теги: пожар, нефтеперерабатывающий завод, беспилотник



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