В Югре три человека получили травмы из-за улетевшего в кювет автобуса

В Югре на 84 километре загородной автодороге "Югра" в Ханты-Мансийском районе перевернулся автобус "Ютонг" — пострадали три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне. Сообщается, что водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

"Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и взаимной вежливости. За прошедшие сутки зарегистрировано четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход. Сотрудниками ГИБДД задержано пять водителей в состоянии опьянения, трое – за отказ от прохождения освидетельствования и трое – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 31 водитель и 23 - за нарушение правил перевозки детей", - говорится в сообщении ведомства.