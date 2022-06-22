22 Июня 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
ДТП (2022) | Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре три человека получили травмы из-за улетевшего в кювет автобуса

В Югре на 84 километре загородной автодороге "Югра" в Ханты-Мансийском районе перевернулся автобус "Ютонг" — пострадали три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне. Сообщается, что водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

автобус, ДТП(2022)|Фото: vk.com/gbdd86

"Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и взаимной вежливости. За прошедшие сутки зарегистрировано четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход. Сотрудниками ГИБДД задержано пять водителей в состоянии опьянения, трое – за отказ от прохождения освидетельствования и трое – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 31 водитель и 23 - за нарушение правил перевозки детей", - говорится в сообщении ведомства.

Теги: автобус, ДТП, кювет, травмы



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