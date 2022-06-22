22 Июня 2022
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Происшествия Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Текслер назначил двух заместителей министров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил замминистра финансов и замглавы минстроя. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Заместителем министра финансов региона назначен Андрей Фадеев. Он уже более 20 лет работает в министерстве. Должность стала вакантной после назначения Александра Гриба министром по физической культуре и спорту региона.

Заместителем министра строительства и инфраструктуры назначен Ильгам Мусин. Для него установлен срок испытания продолжительностью один месяц. Мусин был начальником управления капитального строительства министерства, с июля прошлого года был назначен директором областного государственного казенного учреждения "Челябоблинвестстрой".

Теги: минстрой, минфин, назначение,



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