Текслер назначил двух заместителей министров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил замминистра финансов и замглавы минстроя. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Заместителем министра финансов региона назначен Андрей Фадеев. Он уже более 20 лет работает в министерстве. Должность стала вакантной после назначения Александра Гриба министром по физической культуре и спорту региона.

Заместителем министра строительства и инфраструктуры назначен Ильгам Мусин. Для него установлен срок испытания продолжительностью один месяц. Мусин был начальником управления капитального строительства министерства, с июля прошлого года был назначен директором областного государственного казенного учреждения "Челябоблинвестстрой".