22 Июня 2022
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Происшествия Свердловская область
старший лейтенант Зиннуров Ильгизар Юрикович (2022) | Фото: Зухра Гордиенко (vk.com/id306580157)

Старший лейтенант из Каменска-Уральского погиб в ходе спецоперации

Старший лейтенант Ильгизар Зиннуров, служивший в Каменске-Уральском, погиб в ходе спецоперации на Украине. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе администрации Кигинского района (Башкирия), откуда родом военный.

Вместе с этим глава администрации Зухра Гордиенко опубликовала на своей странице в соцсетях пост, где выразила соболезнования родным и близким почившего уроженца села Нижние Киги.

"До последнего надеялись, что он жив… Ильгизар с детства мечтал быть военным, по-другому свою судьбу не видел. Выпускник Челябинского высшего военного краснознаменного училища штурманов, офицер боевого управления. Это был бы будущий генерал. Ильгизар настоящий герой, который посвятил свою жизнь служению Родине. Он до конца остался верным Военной присяге, погиб как настоящий герой, защищая Родину", - рассказала Гордиенко.

Похороны состоятся в селе Нижние Киги. О дате и времени прощания пока не сообщается. Парню было всего 25 лет.

Напомним, что месяц назад 24 мая при исполнении воинского долга во время спецоперации погиб еще один военный из Каменска-Уральского. На этот раз уроженец уральского города - сержант гвардии и командир гранатометного отделения Александр Филатов. На следующий день поступила информация о смерти 20-летнего рядового гвардии из Нижнего Тагила Максима Ермоленко.

Теги: старший лейтенант, Каменск-Уральский, спецоперация, смерть



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