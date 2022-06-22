Небензя напомнил в ООН о высказываниях украинских политиков о русских

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя напомнил западным странам о высказываниях украинских политиков в отношении русских и посоветовал им применить это к неграм или евреям. Об этом он сказал на заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации на Украине.

Так, Запад пытается представить неонацизм на Украине как маргинальное явление. Но сами идеологи украинского национализма завещали ненавидеть "москалей и жидов". Он также привел десяток высказываний видных украинских политиков, где русские называются "мразями", "особями", "грязными, ничтожными субъектами" и т.п., а их призывали поражать в правах и преследовать.

Небензя добавил, что население Украине очень близко России, но руководство республики реализует политику ненависти и вражды.

"Мы видим с вашей стороны реальные подстрекательства к насилию и русофобии на Украине. Западные кураторы вывели киевскую команду из диалога по поиску решения и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией. Автор одной из таких фраз – глава европейской дипломатии Боррель", – подчеркнул Небензя.

Запад поощряет русофобию, устраивая позорное преследование русских и у себя. Но, как бы ни старались западные кураторы, они могут лишь оттянуть агонию киевского неонацистского режима.

"Избавления от него ждут миллионы украинцев, как это показывает отношение к российской армии населения на освобожденных территориях", - заключил постпред РФ.