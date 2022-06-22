Ускоренной процедуры по вступлению Украины в Евросоюз не будет

Министр-делегат при МИД Франции Клеман Бон заявил, что ускоренной процедуры по вступлению Украины в Евросоюз не будет.

"Никаких исключений", - сказал он в интервью радиостанции Europe 1.

По словам Бона, завтра или послезавтра Украине предоставят статус кандидата на вступление в ЕС. "Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями", - цитирует министра-делегата РИА Новости.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала присвоить Украине статус страны-кандидата в члены Евросоюза. Саммит ЕС, на котором будет принято решение, пройдет 24-25 июня.

В Кремле прокомментировали позицию Еврокомиссии. Вопрос вступления Украины в ЕС по-прежнему остается для Кремля в иной плоскости, чем членство в НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.