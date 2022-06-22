Совфед может отклонить одобренный Госдумой законопроект о расширении полномочий прокурора

Совет Федерации может сегодня отклонить законопроект о расширении полномочий прокурора, принятый ранее Госдумой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Законопроект был внесен в парламент правительством России.

Документ предлагает расширить полномочия прокурора в арбитражном процессе. Он сможет обращаться в арбитражный суд с исками о признании недействительными сделок, совершенных для уклонения от налогов, для отмывания доходов и т.д.

Если законопроект будет принят, он позволит прокурорам вступать в аналогичные дела, инициированные другими лицами. Если в ходе арбитражного процесса выяснится, что суд затеян с целью ухода от налогов, отмывания доходов, финансирования терроризма и т.д., прокурор сможет вступать в процесс для защиты интересов государства как по своей инициативе, так и по инициативе суда.