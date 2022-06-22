Прокуратура посчитала несправедливым УДО фотографа Лошагина

Прокуратура подала апелляцию на условно-досрочное освобождение уральского фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство своей супруги.

Лошагин отбывает наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы за совершение убийства жены-модели. Недавно гламурный фотограф подал очередное ходатайство о выходе на волю. 15 июня Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел его и вынес решение об освобождении Дмитрия по УДО.

Однако прокуратура категорически не согласилась с таким решением. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, на него внесено апелляционное представление. Прокуратура просит суд второй инстанции отменить постановление райсуда, чтобы Лошагин продолжал оставаться за решеткой.

"Прокуратура указала на то, что районным судом не в полной мере учтены все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда. Освобождение Лошагина условно-досрочно является несправедливым вследствие чрезмерного смягчения назначенного ему приговором суда наказания", - пояснили в ведомстве.

Там добавили, что в ходатайстве фотографа об УДО отсутствуют сведения о его раскаянии.

"Лошагин нуждается в дальнейшем отбывании наказания в местах лишения свободы. Его условно-досрочное освобождение противоречит целям и задачам уголовного законодательства – исправление осужденных и восстановление социальной справедливости", - заключили в прокуратуре.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Дмитрий Лошагин уже неоднократно пытался досрочно покинуть колонию. Фотограф-убийца жаловался на "рабский труд" в исправительном учреждении.