22 Июня 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
митинг антимайдан одесса (2014) | Фото:

Царев считает, что началась подготовка к битве за Одессу

Украинское нападение на буровые платформы "Черноморнефтегаза" может свидетельствовать о подготовке к битве за Одессу, которая имеет стратегическое значение. Об этом рассказал экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире "Первого Севастопольского".
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Он полагает, что Одесса крайне нужна Британии в рамках ее проекта "Междуморье" от Черного моря до Балтики для получения санитарного кордона между Россией и Европой. И чтобы отстоять Одессу, Британия пойдет на все. Одесса нужна и России, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю и обеспечить выход в Приднестровье. Поэтому битва за Одессу чревата переходом "красных линий", которые пока стороны стараются не переходить. Например, Россия может мгновенно отключить электричество на всей Украине, но, видимо, существуют некие договоренности, ведь Запад тоже не поставляет Киеву многие виды оружия, которые у него есть.

Запад, скорее всего, предложит мирные переговоры, но только после ноябрьских выборов в США. И ему важно до этого времени удержать Одессу под своим контролем. Но решение будет принимать руководство России. Сам Царев считает, что на переговоры можно идти только после освобождения всех исконно русских территорий.

Теги: Украина, Одесса, Олег Царев



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