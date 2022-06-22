22 Июня 2022
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Американский разведывательно-ударный беспилотник (2020) | Фото: danwhitewebsite.com

США передумали поставлять Украине беспилотники?

На днях представители администрации Джо Байдена заявили, что по техническим причинам были выдвинуты возражения против передачи Украине усовершенствованных военных беспилотников MQ-1C "Серый орел". Есть опасения, что Россия может получить доступ к беспилотникам и их оборудованию, пишет The National Interest.
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Возражения были выдвинуты в ходе проверки, проведенной Управлением безопасности оборонных технологий - агентством Пентагона, которое оценивает экспорт оружия для предотвращения экспорта чувствительных технологий. По данным Reuters, администрация Байдена это поддержала.

Источники в Пентагоне заявляют, что продажа не отменена полностью, но решение пересматривается на более высоком уровне. Возможно, передадут более старые беспилотники, да и то позже и если это еще одобрит Конгресс.

Каждый из беспилотников стоит около 10 млн долларов и может быть оснащен ракетами класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire, которые считаются одним из наиболее эффективных видов вооружения США.

Теги: США, Украина, беспилотник



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