США передумали поставлять Украине беспилотники?

На днях представители администрации Джо Байдена заявили, что по техническим причинам были выдвинуты возражения против передачи Украине усовершенствованных военных беспилотников MQ-1C "Серый орел". Есть опасения, что Россия может получить доступ к беспилотникам и их оборудованию, пишет The National Interest.

Возражения были выдвинуты в ходе проверки, проведенной Управлением безопасности оборонных технологий - агентством Пентагона, которое оценивает экспорт оружия для предотвращения экспорта чувствительных технологий. По данным Reuters, администрация Байдена это поддержала.

Источники в Пентагоне заявляют, что продажа не отменена полностью, но решение пересматривается на более высоком уровне. Возможно, передадут более старые беспилотники, да и то позже и если это еще одобрит Конгресс.

Каждый из беспилотников стоит около 10 млн долларов и может быть оснащен ракетами класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire, которые считаются одним из наиболее эффективных видов вооружения США.