Территория у здания посольства США в Москве официально получила название "Площадь ДНР"

22 Июня 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Буровые платформы и остров Змеиный

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Москва
Посольство США в Москве (2014) | http://masterotvetov.com

Территория у здания посольства США в Москве официально получила название "Площадь ДНР"

Территория без названия, примыкающая к зданию посольства США в Москве, официально получила название "Площадь Донецкой народной республики". Соответствующее постановление правительства города подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В начале июня на платформе московской мэрии "Активный гражданин" завершилось голосование по выбору названия для этого участка.

Более 278 тыс. пользователей проголосовали за вариант "Площадь Донецкой народной республики" – он стал победителем голосования.

Среди других вариантов были "Площадь защитников Донбасса", "Площадь Героя России Жоги Владимира Артемовича" (погибший в марте 2022 года командир батальона "Спарта" народной милиции ДНР – прим. ред.). Также 15% респондентов выступили за то, чтобы название площади присваивали специалисты, а не рядовые горожане.

В условиях голосования оговорено, что в случае победы варианта "Площадь имени ДНР" в городе будет подобрана улица или площадь, которой присвоят имя ЛНР.

Безымянный участок у посольства США находится на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.

Подобная практика получила достаточно широкое распространение в европейских странах, ее даже окрестили в СМИ уличной дипломатией. Так, в Вильнюсе улицу, ведущую к российскому посольству, в марте предложили переименовать в улицу Героев Украины – в знак протеста против начала военной спецоперации РФ на Украине. Аналогичное название хотят присвоить улице с российской дипмиссией в Праге. В Вашингтоне с 2017 года российское посольство располагается на Борис-Немцов-плаза.

Теги: посольство, площадь днр, сергей собянин, москва



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети