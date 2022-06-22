На Южном Урале возбудили уголовное дело после ДТП с экскурсионным автобусом

В Челябинской области по факту ДТП с экскурсионным автобусом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июня на трассе в Челябинской области автобус с туристами столкнулся с грузовым автомобилем. По предварительным данным, водитель автобуса столкнулся с двигающимся впереди грузовым автомобилем Мерседес-Бенц с прицепом. Автобус возвращался в Челябинск из Казани. Водителей экскурсионного автобуса привлекли к административной ответственности из-за выявленных нарушений.

В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе 12-летние девочка и мальчик.