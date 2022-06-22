22 Июня 2022
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Экономика За рубежом
газ, конфорка, природный газ, газоснабжение (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Европе надо готовиться к полному отключению газа этой зимой – Международное энергетическое агентство

Европа должна срочно готовиться к полному прекращению поставок российского газа уже этой зимой, считает Международное энергетическое агентство. Глава организации Фатих Бироль полагает, что Россия за счет экспорта газа надеется получить "рычаги давления" на Европу в вопросе украинского конфликта.

По мнению Бироля, европейские усилия по обретению независимости от российского газа оправданы, даже если они идут вразрез с "зеленой политикой", например, когда речь идет о возобновлении работы старых угольных электростанций. Хотя опасения по поводу роста выбросов углекислого газа оправданы тоже, соглашается глава агентства.

Впрочем, Бироль считает, что увеличение выбросов временное, зато оно поможет сделать запасы газа на зиму. А в будущем Европа сможет компенсировать нынешний "откат" ускоренными темпами перехода на возобновляемые виды энергии.

Теги: газ, европа, россия, отключение



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