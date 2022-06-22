22 Июня 2022
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Политика За рубежом
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Белый дом потрясен словами Пескова о возможной казни американских наемников, - Кирби

В Белом доме потрясены тем, что российское должностное лицо может предполагать возможность смертной казни для отправившихся на Украину американцев, которых обвиняют в наемничестве.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам Кирби, "абсолютно потрясает даже сама мысль, само предположение, что такой исход мог бы стать результатом в данном случае для этих двух лиц", передает Regnum.

Напомним, по словам Пескова, Россия не может гарантировать того, что плененных на Украине американцев не приговорят к смертной казни в ДНР. Он напомнил, что бывшие военнослужащие США не считаются военнослужащими украинской армии. Наемники совершили военное преступление и Женевская конвенция на них не распространяется, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Теги: песков, наемники, кирби



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