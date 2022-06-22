The Guardian: Джонсон использует Зеленского для своих целей

Всякий раз, когда у британского премьера Бориса Джонсона неприятности, он звонит Владимиру Зеленскому. Об этом не без доли юмора пишет The Guardian.

Анализ показывает, что внезапные разговоры Джонсона с Зеленским загадочным образом совпадают с величайшими моментами его позора. Газета приводит шесть таких случаев, когда внутриполитические проблемы Джонсона совпадали с его разговорами с Зеленским.

"12 апреля Джонсон получил от столичной полиции штраф за нарушение карантина – и опять же звонил в Киев. Неужели чтобы обсудить стратегию в Донбассе? Или просто поплакать в звездную жилетку и собрать свою порцию хвалебных заголовков? Интересно, что же они там обсуждают?" - недоумевает автор.

При этом всякий раз после таких разговоров Джонсон обещает Киеву очередную порцию помощи за счет, естественно, британских налогоплательщиков. Должно быть, это самая дорогая психотерапия в истории.

"Джонсон явно прибегает к крайнему средству всякого лидера, попавшего в передрягу, – победная война нужна как тиранам, так и демократам. Война спасла его предшественницу Тэтчер и принесла славу его кумиру Черчиллю. Наверное, мы должны сказать Джонсону спасибо: он хотя бы не затевал новых войн. Зато присвоил себе чужую. Неужели это все, на что он способен?" - заключает автор.

Напомним, на прошлой неделе, сразу после визита лидеров Франции, Германии и Италии, Джонсон срочно примчался к Зеленскому требовать продолжения военных действий. Многие эксперты считают, что Лондону больше всех нужно продолжение боевых действий на Украине, поэтому Джонсон постоянно убеждает Зеленского воевать до конца, обещая ему любую поддержку. Историк Андрей Фурсов отмечает, что Украина позарез нужна Британии, особенно учитывая ее выход к Черному морю.