22 Июня 2022
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Экономика В России
Закрытие магазина IKEA в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

СМИ: IKEA начала уведомлять ТЦ о досрочном расторжении договоров аренды

IKEA начала уведомлять владельцев российских торговых центров, где расположены ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники на рынке недвижимости. По данным инсайдеров, письма от шведской компании получили почти все ТЦ, где есть магазины бренда. Поскольку речь идет о расторжении договоров в одностороннем порядке, это может обернуться для IKEA крупными штрафами.

В середине июня стало известно, что IKEA приняла решение окончательно уйти из России на фоне санкций и военной спецоперации РФ на Украине.

По данным СМИ, компания уже ищет покупателей на четыре свои мебельные фабрики в России.

Теги: ikea, аренда, торговый центр, договор



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