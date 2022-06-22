Напомним, о пропаже Ан-2 стало известно утром 21 июня. На борту находились три человека.

Ми-8 вылетел в Кобяйский район Якутии. Спасатели оснащены специальным оборудованием, альпинистским снаряжением, уточнили в МЧС. В месте проведения поисков сохраняются сложные погодные условия. Осложняют работу низкая облачность, плохая видимость, густой туман. 21 июня пропавший Ан-2 искали самолёт Ан-26 и вертолёт Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии".

На поиски пропавшего в Якутии самолёта Ан-2 отправлен вертолёт Ми-8 МЧС России.





