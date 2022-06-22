В ЮУрГУ определились с кандидатом на пост ректора

Наблюдательный совет ЮУрГУ рекомендовал директора Политехнического института Дальневосточного федерального университета Александра Вагнера на должность ректора Южно-Уральского государственного университета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Теперь кандидатуру ректора должно утвердить Министерство образования и науки РФ.

Напомним, в этом году заканчивается контракт у ректора ЮУрГУ Александра Шестакова. В мае он был избран президентом вуза на пять лет. Должность президента ЮУрГУ была создана в 2005 году. До 2019 года ее занимал Герман Вяткин.