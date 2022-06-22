Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в акции "Огненные картины войны"

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в акции "Огненные картины войны" и в ночь на 22 июня вместе с тюменцами зажег сотню свечей у Вечного огня.

Как сообщил губернатор в своем telegram-канале, цель акции - отдать дань памяти нашим дедам и прадедам.

"С начала Великой Отечественной войны прошел уже 81 год, но мы хорошо помним цену, которую заплатил наш народ за то, чтобы жить в мире на своей земле. В Тюмени - городе трудовой доблести - "ковали" оружие Победы, в госпиталях выхаживали раненых воинов. Только с территории нынешней Тюменской области на фронт ушло более 250 тысяч человек. Около 100 тысяч не вернулись домой", - сообщил глава региона.

Участие в акции также приняли сотрудники МЧС, силовых структур, представители МГЕР, студенты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС, началось мероприятие с объявления, зачитанного голосом наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, которое советские граждане услышали в июне 1941 года. Затем активисты организации и приглашенные артисты прочитали стихи, а педагоги и выпускники Тюменского государственного института культуры исполнили песни о войне.

Также участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили красные гвоздики к мемориалу.

Отметим, что сегодня в Тюмени пройдут памятные митинги. Они состоятся у памятного знака жителям п. Мыс, погибшим в Великой Отечественной войне, в сквере Тридцатилетия Победы, в сквере Тружеников тыла, на площади ДК "Поиск" и на площади ДК "Орфей".

Напомним, 22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Минувшей ночью во многих городах страны прошла акция "Свеча памяти".