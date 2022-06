NYT: Россия со скидкой продает нефть в Индию, Индия с наценкой продает топливо из неё в Европу и США

Россия компенсирует снижение спроса на свою нефть со стороны Европы всплеском спроса со стороны Азии, притупляя таким образом последствия западных санкций. Но при этом продавать нефть Китаю и Индии (эти две страны больше всего увеличили поставки из России) приходится с большим дисконтом, а тем временем азиатские импортеры перепродают российские нефтепродукты в те же Европу и США, пишет New York Times.

По данным издания, в мае экспорт российской нефти в Китай вырос на 28% по сравнению с апрелем, достигнув рекордного уровня. Россия вышла на первое место среди поставщиков нефти в КНР, обогнав Саудовскую Аравию.

Большая же часть прироста экспорта пришлась на Индию, которая раньше вообще практически не импортировала российскую нефть, а теперь покупает по 760 тыс. баррелей в сутки.

"Азия спасла добычу нефти в России, - говорит Виктор Катона, аналитик исследовательской компании Kpler. - Россия вместо того, чтобы падать дальше, почти близка к своему допандемическому уровню".

Российская нефть продается с большой скидкой из-за рисков, связанных с санкциями. Тем не менее, по данным Международного энергетического агентства, рост цен на энергоносители привел к увеличению доходов от нефти в России, которая в прошлом месяце получила на $1,7 млрд больше, чем в апреле.

По оценкам экспертов J.P. Morgan по сырьевым товарам, Китай может покупать дополнительно миллион баррелей российской нефти в день, поскольку страна оправляется от пандемии и пытается по дешевке увеличить свои стратегические запасы нефти. Российская нефть марки Urals продается с дисконтом в $30 по отношению к Brent.

Аналитики отмечают, что индийские нефтепереработчики, покупая со скидкой российскую нефть и повышая цены на готовое топливо, получают двойную прибыль. По данным финской организации Center for Research on Energy and Clean Air, часть нефтепродуктов, реэкспортируемых Индией, направлялась в США, Великобританию, Францию ​​и Италию.

NYT отмечает, что понять, из какой нефти сделано дизельное топливо, невозможно, а значит Европа нет-нет да и купит нефтепродукты, произведенные из санкционной российской нефти.