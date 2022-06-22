22 Июня 2022
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Общество За рубежом
северный поток (2016) | Фото: gazprom.ru

В Канаде заявили о переговорах с ФРГ из-за ситуации с турбинами для "Северного потока"

Канада ведет переговоры с ФРГ по ситуации с турбинами Siemens для российского газопровода "Северный поток", сообщил Bloomberg канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.

По его словам, Канада пытается отыскать путь, который поможет обеспечить поставки газа.

Министр отметил, что его страна хочет уважать собственные санкции, но при этом у канадских властей никогда не было цели "нанести значительный вред ФРГ", сообщает Regnum.

Ранее немецкий концерн Siemens объяснил задержки с ремонтом оборудования на станции, обслуживающей газопровод "Северный поток". Это произошло из-за санкций Канады. В Siemens заявили, что "работают над поиском жизнеспособного решения".

14 июня "Газпром" сообщил о проблемах в работе оборудования компрессорной станции "Портовая" (Ленобласть, недалеко от границы с Финляндией). КС обеспечивает работу газопровода "Северный поток", по которому топливо поступает в Европу. В компании предупредили, что сейчас по "Северному потоку" могут запустить не более 100 млн кубометров в сутки (при плановом объеме 167 млн кубометров), поскольку могут эксплуатироваться только три газоперекачивающих агрегата, в том числе из-за задержек в работе немецкой Siemens.

Теги: канада, фрг, турбины, северный поток



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