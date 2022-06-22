В Челябинске осудили экс-начальника отдела Уральского управления Ростехнадзора за взятки

В Челябинске бывшего начальника отдела газового надзора Уральского управления Ростехнадзора приговорили к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в 200 тыс. рублей за получение взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

Обвиняемый с 2018 по 2020 годы получал через посредника взятки от представителей промышленных предприятий и организаций за приемку без фактического выезда и осмотра объектов сетей газораспределения и газопотребления, имеющих нарушения.

По решению суда ему запрещено на 3 года занимать должности государственной службы.