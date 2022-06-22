В память о жертвах Великой Отечественной нa Среднем Урале включат системы оповещения

Сегодня, в День памяти и скoрби, нa Среднем Урале зазвучат сирены.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, 22 июня в 14 часов 15 минут по местному времени во всех муниципальных образованиях региона будут включены сирены системы оповещения. Как отметили в ведомстве, они прозвучат как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны.

"Просьба к жителям Свердловской области сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий и работ", - добавили в МЧС.

Напомним, 22 июня – День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Минувшей ночью во многих городах страны прошла акция "Свеча памяти".