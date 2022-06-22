Байден: Конфликт на Украине может превратиться в состязание России и Европы на выносливость

Президент США Джо Байден предположил, что конфликт на Украине может превратиться в противостояние на выносливость.

"Я думаю, что между Россией и Европой идет состязание на выносливость. Что может выдержать Россия и какова будет готовность Европы переносить лишения?" – сказал Байден.

Как ожидается, на предстоящем саммите глав Евросоюза европейские лидеры не только обсудят предоставление Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов на вступление в ЕС, но и подумают над новым, седьмым пакетом санкций в отношении России.