22 Июня 2022
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Политика В России За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Байден: Конфликт на Украине может превратиться в состязание России и Европы на выносливость

Президент США Джо Байден предположил, что конфликт на Украине может превратиться в противостояние на выносливость.

"Я думаю, что между Россией и Европой идет состязание на выносливость. Что может выдержать Россия и какова будет готовность Европы переносить лишения?" – сказал Байден.

Как ожидается, на предстоящем саммите глав Евросоюза европейские лидеры не только обсудят предоставление Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов на вступление в ЕС, но и подумают над новым, седьмым пакетом санкций в отношении России.

Теги: джо байден, европа, противостояние, выносливость, санкции



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