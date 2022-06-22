22 Июня 2022
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Экономика В России
1000 рублей (2022) | Фото: Накануне.RU

В ЦБ заявили о снижении необеспеченного потребительского кредитования

В Центробанке заявили о снижении необеспеченного потребительского кредитования. Это следует из данных обзора Центробанка "О развитии банковского сектора РФ" за май.

В документе говорится, что необеспеченное потребительское кредитование сокращается третий месяц подряд, но уже не так сильно (по предварительным данным, -0,4% в мае после -1,5% в апреле и -1,9% в марте). Стандарты выдач пока остаются достаточно жёсткими, а ставки высокими.

В результате финансово благополучные заёмщики не предъявляют спроса на дорогие кредиты, а менее обеспеченные граждане могут не удовлетворять результатам скоринга.

Теги: Центробанк, обзор, кредитование



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