Литва может перекрыть поставки газа в Калининградскую область, - Advance

Литва вслед за ограничением транзита в Калининградскую область может попытаться перекрыть поставки газа в российский регион. Такое мнение высказал хорватский журналист Антун Роша в статье для Advance.

Он напомнил, что трубопровод "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград" проходит через литовскую территорию.

Источники журналиста полагают, что Вильнюс может этим воспользоваться и остановить поставки газа.

Напомним, накануне главу представительства Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера вызвали в Министерство иностранных дел России для объяснений в связи с ограничением железнодорожного транзита ряда товаров с "материковой" части России в Калининградскую область.

Эдерер пояснил, что Литва исполняет санкции Евросоюза, а не принимает односторонних мер против России, пишет Regnum.