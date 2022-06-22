Fan ID вводится на "Екатеринбург-Арене" и еще четырех стадионах с нового сезона

Система Fan ID будет работать на пяти российских стадионах начиная с сезона-2022/23, который стартует в июле. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Российской Премьер-лиги.

Так называемая "карта болельщика" будет обязательна для посещения матчей на пяти аренах. Речь идет о стадионах "Екатеринбург-Арена", "Нижний Новгород", "Ростов-Арена", "Солидарность Самара-Арена" и "Фишт", где играют "Урал", "Нижний Новгород", "Ростов", "Крылья Советов" и "Сочи" соответственно.

"Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона", - уточнили в РПЛ.

Кроме этого, накануне лига опубликовала календарь на предстоящий сезон. Екатеринбургский "Урал" начнет чемпионат гостевым матчем против московского ЦСКА. А первую домашнюю игру команда Игоря Шалимова проведет только в третьем туре – соперником станет "Краснодар".

Напомним, Fan ID – своеобразный "паспорт болельщика", выдавать который будет государство. Посещение большинства игр без него будет невозможным. Соответствующий закон был принят в конце прошлого года и вступил в силу 1 июня 2022 года. Сразу после его принятия многие фанатские движения заявили о бойкоте чемпионата России по футболу.

С заявлением также выступали и поклонники "Урала": еще в феврале они предлагали министру спорта РФ Олегу Матыцину и президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову встретиться и обсудить ситуацию. Тогда во "Всероссийском объединении болельщиков" высказали мнение, что никакого обсуждения не будет. Состоялось ли оно – неизвестно.