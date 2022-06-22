22 Июня 2022
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Экономика В России
(2006) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Россиянам грозят штрафы при досрочном погашении кредитов

Россиян предупредили о рисках при досрочном погашении кредитов.

Как сообщил юрист Павел Уткин, важно уведомлять банк за 30 дней о том, что кредит будет закрыть досрочно. После этого нужно взять справку о том, что займ погашен и у финансового учреждения нет никаких претензий к заемщику.

В таком случае любые штрафы, комиссии и другие санкции со стороны организации незаконны и могут послужить поводом для судебного разбирательства из-за нарушения статьи 908 Гражданского кодекса.

Однако юрист предупредил, что банк может "подмочить" репутацию клиента, например, в том случае, если кредит был выплачен в предельно короткий установленный срок. Финансовая организация может сделать пометку для других банков, которые в будущем будут предлагать более высокие проценты по кредиту, так как не будут уверены в получении дохода, сообщает "Прайм".

Напомним, в ЦБ предложили дать гражданам возможность наложить на себя "самозапрет на кредитование". Регулятор считает, что так россияне смогут обезопасить себя от мошеннических попыток оформить на их имя кредит или заем.

ЦБ готовит необходимые поправки в законы, чтобы граждане могли фиксировать в своих кредитных историях специальный запрет.

Теги: кредиты, банки



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