Минтранс и ассоциация перевозчиков предлагают запретить фурам из ЕС ездить в РФ

Министерство транспорта России вместе с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) выступают за запрет на проезд в РФ европейского грузового автотранспорта.

В АСМАП считают, что доставка должна происходить аналогично белорусской схеме перегрузки товаров на границе. Ведомство и ассоциация перевозчиков подготовили проекты президентского указа и постановления правительства о запрете проезда на территорию РФ фур, зарегистрированных в Евросоюзе.

Согласно тексту обращения Ассоциации, стоимость перевозки грузов из Европы в Россию и в обратном направлении возросла в четыре-пять раз. Переплата компаний-импортеров и экспортеров уже составляет около 68 млрд руб., а общая годовая сумма переплат может приблизиться к 333 млрд руб.

Минтранс подготовил меры финансовой поддержки на общую сумму 24,5 млрд руб. Ведомство предлагает выделить 18,6 млрд руб. из этой суммы для сохранения занятости в транспортных компаниях и на компенсацию их затрат, 3,5 млрд руб. - на субсидии лизинговым компаниям на возмещение потерь из-за отсрочки на погашение арендных платежей, сообщает РБК.