Более половины москвичей готовы участвовать в муниципальных выборах

Более 50% жителей Москвы планируют принять участие в осенних муниципальных выборах.

По данным социологов, чаще всего о готовности голосовать заявляют пожилые люди и избиратели с доходом выше среднего. Претензии участников думских выборов-2021 к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), похоже, не отразились на предпочтениях респондентов: почти половина из них будут голосовать именно онлайн.

Как считают эксперты, реальная явка будет значительно ниже декларируемой и вряд ли сильно превысит показатели муниципальной кампании 2017 года (14,82%). Они также не видят ничего удивительного в популярности электронного голосования: полемика вокруг него разворачивалась в довольно узком профессиональном кругу, пишет "Коммерсант".

Ранее Центральная избирательная комиссия России согласовала все семь заявок от регионов на проведение в сентябре дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В число претендентов вошли Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Томская и Ярославская области.