Ирландия заморозила связанные с Россией активы на 1,72 млрд евро

Власти Ирландии заморожены активы российских частных лиц и организаций на общую сумму 1,72 млрд евро.

Накануне ЦБ страны напомнил деловым и профессиональным организациям Ирландии о необходимости соблюдения запретов, принятых на уровне Евросоюза в отношении Москвы.

Соответствующие послания направлены в Юридическое общество Ирландии, Адвокатскую коллегию, торговые палаты, счетные ведомства ирландского конгресса профсоюзов, другие деловые организации, сообщает издание The Irish Times.

Тем временем, власти Канады рассчитывают принять закон, позволяющий конфисковывать подпавшие под санкции российские активы. Об этом заявила министр финансов и вице-премьер страны Христя Фриланд.

Она добавила, что данный шаг уже обсуждался правительством с США и другими международными партнерами.